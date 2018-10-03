«Не понял, что попал в музей»: вынесен приговор за кражу в Павловске

Пушкин, Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который в июне текущего года проник в помещения государственного музея-заповедника «Павловск» и похитил оттуда пресс-папье из золоченой бронзы начала XIX века.

Во время процесса подсудимый заявил, что в момент преступления он даже не понимал, что находится в музее, отмечают 3 октября в судебной пресс-службе Петербурга. Мужчина попросил прощения, признал вину, раскаялся в содеянном и пообещал больше так не делать. Однако это не помогло ему избежать наказания, связанного с реальным лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в ночь на 15 июня разбил камнем стекла двери музейного зала и проник в помещения «Комнаты Марии Федоровны» (Центральный корпус дворца). Там из кабинета «Фонарик» он стащил пресс-папье, изготовленное в память сражения под Полоцком в период Отечественной войны 1812 года. Примерная стоимость экспоната — 950 тыс. рублей.

В тот же день он украл три тысячи рублей из кассового аппарата торгового павильона в Павловском парке, но вскоре был задержан в центре Петербурга в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил музейному вору наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима. Гражданский иск потерпевших сторон на сумму 79 347 рублей признан судом по праву.

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