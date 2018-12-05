Вашингтон, 5 декабря, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Российская Федерация должна вернуть корабли Киеву и отпустить моряков Военно-морских сил (ВМС) Украины, задержанных после провокации вблизи Керченского пролива. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный чиновник госдепа, слова которого обнародованы на сайте ведомства.

Флаг США

По его словам, Россию ждут «боль и последствия» в случае невыполнения требования США.

«Мы (власти США) хотим, чтобы российская сторона восприняла сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, — заявил чиновник. — Иначе (для РФ) будут последствия, и боль будет только сильнее со временем».

По его словам, США намерены «повышать цену» для РФ, пока моряки ВМС Украины не вернутся домой, а корабли не будут возвращены Киеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива российские пограничники задержали и доставили в керченский порт три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ.

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