Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков
Вашингтон, 5 декабря, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Российская Федерация должна вернуть корабли Киеву и отпустить моряков Военно-морских сил (ВМС) Украины, задержанных после провокации вблизи Керченского пролива. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный чиновник госдепа, слова которого обнародованы на сайте ведомства.
По его словам, Россию ждут «боль и последствия» в случае невыполнения требования США.
«Мы (власти США) хотим, чтобы российская сторона восприняла сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, — заявил чиновник. — Иначе (для РФ) будут последствия, и боль будет только сильнее со временем».
По его словам, США намерены «повышать цену» для РФ, пока моряки ВМС Украины не вернутся домой, а корабли не будут возвращены Киеву.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива российские пограничники задержали и доставили в керченский порт три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ.
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