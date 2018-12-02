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Порошенко пожаловался на неудачные попытки связаться с Путиным по телефону

Политика

25 ноября в Керченском проливе за нарушение границы Российской Федерации были задержаны два бронекатера и буксир ВМС Украины, пытавшиеся устроить провокацию

Порошенко пожаловался на неудачные попытки связаться с Путиным по телефону
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 2 декабря 2018, 21:59 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко после инцидента с кораблями украинских Военно-морских сил (ВМС) в Керченском проливе пытался связаться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил сам украинский лидер в интервью France24.

По его словам, он планировал провести телефонный разговор с президентом РФ, однако его запрос так и остался без ответа.

28 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Киев запрашивал проведение телефонного разговора между президентами Украины и РФ, однако беседа двух лидеров не состоялась.

По его словам, целый ряд факторов, в том числе совместимость рабочих графиков, принимается во внимание при подготовке подобных контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе за нарушение границы Российской Федерации были задержаны два бронекатера и буксир ВМС Украины, пытавшиеся устроить провокацию.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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