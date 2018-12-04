Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Франция, Германия и Великобритания созывают Совет Безопасности ООН в связи с пусками иранских баллистических ракет, 4 декабря передает агентство Associated Press.

Hosein Velayati Иранские ракеты

Согласно заявлению трех стран, пуски ракет «Золфакар» и «Циам» 30 сентября и 1 октября могут нарушать «ядерную сделку».

По словам представителя Великобритании Карен Пирс, проводя запуски ракет, Иран демонстрирует «непоследовательное поведение» в отношении соблюдения соглашения 2015 года.

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