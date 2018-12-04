Ограничений не будет. Иран планирует наращивать дальность своих ракет

Тегеран, 4 декабря 2018, 18:40 — REGNUM Наиболее важным военно-техническим направлением для Ирана является наращивание дальности действия ракет класса «воздух-воздух» и беспилотных летательных аппаратов, заявил 4 декабря командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Назираде информагентству FARS.
При этом иранский генерал подчеркнул, что вопрос ввода каких-либо технических ограничений в этой сфере власти страны даже не рассматривают.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Пентагон объявил об отправке в Персидский залив группы боевых кораблей во главе с авианосцем John C. Stennis для демонстрации силы в отношении Ирана.
Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран якобы испытал баллистическую ракету средней дальности, и обвинил Тегеран в нарушении резолюции Совбеза ООН 2231. МИД Ирана эти обвинения категорически отверг.
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