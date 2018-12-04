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Ограничений не будет. Иран планирует наращивать дальность своих ракет

Политика

Высокопоставленные иранские военные назвали это направление работы наиболее важным

Ограничений не будет. Иран планирует наращивать дальность своих ракет
Tasnim News Agency
ВВС Ирана

Тегеран, 4 декабря 2018, 18:40 — REGNUM  Наиболее важным военно-техническим направлением для Ирана является наращивание дальности действия ракет класса «воздух-воздух» и беспилотных летательных аппаратов, заявил 4 декабря командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Назираде информагентству FARS.

При этом иранский генерал подчеркнул, что вопрос ввода каких-либо технических ограничений в этой сфере власти страны даже не рассматривают.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Пентагон объявил об отправке в Персидский залив группы боевых кораблей во главе с авианосцем John C. Stennis для демонстрации силы в отношении Ирана.

Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран якобы испытал баллистическую ракету средней дальности, и обвинил Тегеран в нарушении резолюции Совбеза ООН 2231. МИД Ирана эти обвинения категорически отверг.

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