Санкт-Петербург, 4 декабря, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Три новые станции Фрунзенского радиуса на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена планируется запустить в мае 2019 года. Ранее установленный срок безнадежно сорван, и сейчас необходимо принять все меры, чтобы успеть ввести радиус в эксплуатацию хотя бы с полугодовой отсрочкой. Об этом заявили 4 декабря в Смольном по итогам совещания, посвященного развитию метро.

Metrostroy-spb.ru Работы на Фрунзенском радиусе

На заседании было отмечено, что строительная готовность трех новых станций — «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» — составляет 90%, что не позволяет ввести их в срок, установленный государственным контрактом, — к 20 декабря 2018 года.

«Профильным органам власти и руководству «Метростроя» поручено до конца недели представить предложения по обеспечению развертывания фронта работ на новом участке Фрунзенско-Приморской линии метрополитена с тем, чтобы ввести новые станции в мае 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Ранее сегодня в ОАО «Метрострой» заявили, что большинство объектов Фрунзенского радиуса находится в высокой степени готовности, и предприятие делает всё возможное для ускорения работ, упрекнув комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в «остановке работы с документами» по приему новых объектов метро.

В свою очередь, в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина отметили, что чиновник поручил КРТИ до конца текущей недели представить на рассмотрение врио губернатора Александра Беглова предложения по обеспечению мобилизации сил и средств на строящихся станциях Фрунзенского радиуса.

«Необходимо провести полную инвентаризацию всех выполненных работ и принять меры, направленные на мобилизацию персонала, своевременную закупку и поставку оборудования», — заявил Игорь Албин.

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Как сообщало ИА REGNUM, также сегодня стало известно, что Смольный намерен получить контрольный пакет (51−53%) акций в ОАО «Метрострой» к апрелю — маю 2019 года. По мнению руководства города, это позволит гарантировать развитие метрополитена.

«Речь идет об имущественном взносе. Мы предполагаем, что денежные средства, которые направит бюджет Петербурга в течение 2019 года, составят не менее 1,5 млрд рублей. Это поможет провести санацию, или финансовое оздоровление предприятия», — пояснил Албин.