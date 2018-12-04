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Смольный возьмет «Метрострой» под контроль весной 2019 года

Экономика

Город намерен провести санацию компании

Смольный возьмет «Метрострой» под контроль весной 2019 года
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Игорь Албин

Санкт-Петербург, 4 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  Контрольный пакет акций ОАО «Метрострой» власти Санкт-Петербурга намерены получить весной 2019 года. Но уже сегодня город готов предпринять меры по выводу компании из кризиса. Об этом написал на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании по развитию метрополитена 4 декабря заявил, что доля города в акционерном капитале ОАО «Метрострой» должна составлять не менее 51%. Это даст возможность гарантировать уверенное развитие городского метрополитена.

Как уточнил Игорь Албин, на сегодня суммарная доля города в пакете акций компании составляет 46%, из них 25% принадлежит СПб ГУП «Петербургский метрополитен», 21% акций — комитету имущественных отношений Смольного.

«Она должна увеличиться до 51−53%. Процедура приобретения контрольного пакета акций займет полгода и завершится к апрелю-маю 2019 года», — заявил Албин.

Он рассказал, что по словам Александра Беглова, с настоящего момента Смольный «начинает рассматривает «Метрострой» как городскую компанию и примет соответствующие меры по санации компании, сохранению ее коллектива и вывода из финансового кризиса».

Петербургский метрополитен ежедневно перевозит около двух миллионов человек, на него приходится более 40% пассажирских перевозок в городе. В Петербурге работает 69 станций.

«Но этого очень мало для нашего мегаполиса — некоторые районы вообще не охвачены метрополитеном», — напомнил глава города.

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Напомним, стало известно о переносе сроков сдачи трех станций Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» с декабря 2018 года на первую половину 2019 года. Смольный и «Метрострой» обменялись взаимными упреками в срыве сроков. Власти Петербурга заявили о возможном появлении конкурентов «Метрострою», однако наблюдатели скептически отнеслись к этим заявлениям, поскольку «Метрострой» является естественным монополистом.

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Строительство метрополитена
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