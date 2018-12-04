Париж, 4 декабря, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Субботний матч чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» отменен из-за протестов и беспорядков в Париже, 4 декабря передает агентство Associated Press.

Валерий Дед Стадион Parc des Princes

Матч, который должен был состояться 8 декабря на стадионе Parc des Princes, из-за опасений полиции по поводу безопасности игроков и зрителей.

Отметим, после 15 матчей чемпионата Франции ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице, «Монпелье» идет на втором месте.

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