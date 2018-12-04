Махачкала, 4 декабря, 2018, 17:21 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2018 года в Дагестане зафиксировано 473 ДТП, что на 9,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. На дорогах республики с начала года погибли 152 человека. Снижение составило 6,2%. Об этом 3 декабря на совещании у главы республики Владимира Васильева доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Глава ведомства рассказал о мерах, принимаемых для снижения аварийности. По его словам, на республиканских участках федеральных трасс было определено 53 аварийно-опасных зоны, на которых будет установлено 122 комплекса фото‑ и видеофиксации. Работы планируется завершить до 25 декабря 2018 года.

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Напомним, в августе 2017 года Общероссийский народный фронт представил рейтинг столиц регионов страны с самыми высокими показателями смертности на дорогах. Столица Дагестана — город Махачкала — расположилась на четвертой позиции антирейтинга, пропустив вперёд себя Краснодар, Липецк и Пермь.

Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском селе Бабаюрт в ночь на 1 декабря произошло ДТП с летальным исходом. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser-200 не справился с управлением в условиях гололеда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112». Водитель легковушки погиб на месте, двое его пассажиров — в больнице.

Позже в социальных сетях появилась информация о том, что за рулем иномарки в нетрезвом состоянии находился начальник управления ГИБДД Бабаюртовского района. По свидетельствам очевидцев, офицер полиции скрылся с места происшествия, а затем подменил водителя. По данному факту МВД республики проводит служебную проверку.

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