Начальника отдела ГИБДД в Дагестане подозревают в ДТП с тремя жертвами

Махачкала, , 11:06 — REGNUM В дагестанском сегменте социальных сетей появилась информация о причастности начальника управления ГИБДД по Бабаюртовскому району к аварии с тремя жертвами. По данному факту МВД республики проводит служебную проверку. Если причастность офицера полиции будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт законное наказание, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе министерства.

Напомним, что происшествие случилось в селе Бабаюрт 1 декабря 2018 года в 00:30. Водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser-200» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2112». В результате, водитель легковушки погиб на месте, двое его пассажиров — позже, в больнице. Всем троим было от 21 до 23 лет.

По предварительным данным, водитель «Toyota» не справился с управлением на скользкой дороге в условиях гололеда. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, материалы для расследования переданы Следственному комитету Дагестана.

Позже в социальных сетях появилась информация о том, что за рулем иномарки находился начальник Бабаюртовского районного управления ГИБДД, к тому же он якобы пребывал в нетрезвом состоянии. Очевидцы также отмечают, что офицер полиции скрылся с места происшествия, а затем подменил водителя.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане служебная проверка была назначена в отношении полицейского, несовершеннолетний сын которого грубо нарушал правила дорожного движения. Свои лихачества молодой человек снимал на камеру и выкладывал видео в социальные сети.

Юношу и прежде несколько раз ловили и штрафовали за нарушения ПДД и езду без прав. Отмечалось, что по результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника полиции — отца юноши, вплоть до увольнения по отрицательным мотивам.

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