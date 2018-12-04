Санкт-Петербург, 4 декабря, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Большинство объектов Фрунзенского радиуса на пятой линии Петербургского метрополитена находится в высокой степени готовности. Для ускорения ввода в строй этих объектов необходимо ускорить приемку работ со стороны городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и подведомственных ему учреждений. Об этом 4 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «Метрострой».

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР С победой, метростроевцы!

На предприятии возмущены тем, что высказывания профильных чиновников, курирующих в Петербурге объекты строительства, создают впечатление о неэффективной работе метростроевцев на Фрунзенском радиусе, однако это не соответствует действительности, уверены строители.

Как разъясняют в «Метрострое», к настоящему моменту на 100% завершено сооружение конструкций будущих станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Южная» («Шушары»), сооружение перегонных тоннелей, шахтных стволов, наклонных ходов станции «Проспект Славы».

Полностью завершены путевые работы в тоннелях, близки к завершению работы по сооружению пешеходных переходов на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская». Монтаж подъемного оборудования на станциях выполнен на 95%, отделочные работы на станциях — на 85%, монтаж инженерных сетей — на 60%.

«Чтобы город получил новые станции, нам нужны даже не дополнительные инвестиции или обещанные на бумаге средства, а просто быстрая работа профильного комитета с документацией по ранее осуществленным работам», — говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Метрострой».

Также в компании обратили внимание на необходимость своевременной оплаты городом выполненных работ, чтобы вовремя рассчитываться с поставщиками, рабочими и налоговыми органами без дополнительных кредитов.

«Метростроевцы почти два года содержали Фрунзенский радиус собственными силами, и сегодня мы считаем делом чести отстаивать собственную позицию и, несмотря на практически полную остановку работы с документами со стороны КРТИ, продолжаем осуществлять работы в полной мере», — заявили в «Метрострое».

Сроки сдачи трех станций Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» были перенесены с декабря 2018 года на май 2019 года. Смольный и «Метрострой» не один раз обменялись взаимными упреками в срыве сроков.

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Сегодня, 4 декабря, стало известно, что Смольный намерен получить контрольный пакет (51−53%) акций в ОАО «Метрострой» к апрелю — маю 2019 года. По мнению руководства города, это позволит гарантировать уверенное развитие метрополитена.

По словам врио губернатора Александра Беглова, которые цитировал его заместитель Игорь Албин, Смольный «начинает рассматривает «Метрострой» как городскую компанию и примет соответствующие меры по санации компании, сохранению ее коллектива и вывода из финансового кризиса».