* запрещённая в России организация

Петропавловск-Камчатский, 4 декабря, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Петропавловске-Камчатском, сообщает 4 декабря региональное главное следственное управление СКР.

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По данным следствия, 34-летний мужчина предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации.

Так, подозреваемый созывал собрания не менее двух раз в неделю в одной из квартир, организовывал коллективные выступления и богослужения в соответствии с идеологией организации, распространял литературу экстремистской направленности, а также предпринимал попытки вовлечь в секту местных жителей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2017 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации на территории России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ее деятельность признана экстремистской. В июле ВС России отказал этой организации в удовлетворении апелляционной жалобы.

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