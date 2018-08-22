На Камчатке арестован руководитель запрещенной секты «Свидетели Иеговы»*

Петропавловск-Камчатский, , 07:55 — REGNUM На Камчатке арестован руководитель религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 41-летний житель города Елизово подозревается в организации запрещенного религиозного объединения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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20 апреля 2017 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации данной организации, а в июле того же года апелляционная жалоба «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была оставлена без удовлетворения.

Тем не менее, на окраинах России адепты этой организации и не думают сворачивать деятельность.

Камчатские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю и Центра по противодействию экстремизму.

Дело возбуждено в отношении троих жителей Елизово по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого Верховным судом РФ принято решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, признанных террористическими.

«В период с июля 2017 года по август 2018 года подозреваемые в городе Елизово организовали деятельность религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По ходатайству следователя по расследованию особо важных дел следственного отдела СУ СК РФ судом в отношении 41-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. В отношении двух других подозреваемых — супруги арестованного и его знакомой — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Как выяснили сотрудники УФСБ и СК РФ, подозреваемый житель Елизово является последователем и руководителем организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он неоднократно консультировал лиц, которые находятся на более низкой ступени экстремистской организации, объяснял, каким образом они должны вести себя с сотрудниками правоохранительных органов. Кроме этого, он обладает очень сильным моральным влиянием на последователей данной организации в городе Елизово.

От сотрудничества со следствием арестованный отказался. У следователей имеется информация, что он внушал экстремистские убеждения малолетним прихожанам своей организации, в том числе собственной малолетней дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года ВС РФ принял решение о ликвидации на территории России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — деятельность этой организации признана экстремистской. В июле Верховный суд России отказал этой организации в удовлетворении апелляционной жалобы.