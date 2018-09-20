В Перми задержали сектантов

Пермь, , 12:48 — REGNUM В Перми задержаны члены запрещённой религиозной организации. Силовую поддержку при этом сотрудникам ФСБ оказали бойцы спецподразделения Росгвардии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росгвардии по Пермскому краю.

Обыскам подверглись более десятка помещений. В них изъяли крупные суммы денег и запрещенную литературу.

По данным следствия, подозреваемые проводили собрания и приём в запрещённую организацию новых адептов. Эта деятельность и явилась главной причиной для возбуждения уголовного дела и задержания.

По данным СМИ, задержанными являются члены организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных сектантов избрана мера пресечения — домашний арест.

Добавим, с марта 2017 года организация вошла в список запрещенных на территории России. Минюст подал в Верховный суд иск о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности после выявленных в ходе проверок нарушений антиэкстремистского законодательства.