Москва, 4 декабря, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В Москве на 20% подорожали квартиры в домах, которые попали под программу реновации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

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По их данным, стоимость одного квадратного метра в таких домах с января 2017 г. по октябрь 2018 г. в среднем по городу выросла до 177,7 тыс. рублей.

Наиболее заметный рост цен на сносимые пятиэтажки, который произошел на фоне сокращения предложения, зафиксирован в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном округах столицы, где квартиры подорожали на 17%, 19% и 22% соответственно.

Отмечается, что не попавшие в программу реновации жилые дома подорожали за тот же период лишь 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы утвердили программу реновации летом 2017 года. Согласно плану, более 5 тыс. домов, насчитывающих более 350 тыс. квартир, должны быть расселены в ближайшие годы.

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