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По реновации в двух районах Москвы пройдут публичные слушания

Общество

Оба проекта будут вынесены на публичные слушания

Москва, 29 ноября 2018, 16:41 — REGNUM  Проекты планировки территорий в районах Москвы Митино и Северное Тушино одобрен на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), сообщает 29 ноября официальный портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева. Строительство запланировано в рамках программы реновации.

В Северном Тушино (станция метро «Сходненская») планируют возвести 450 тысяч метров жилья. Кроме того, появятся объекты социальной инфраструктуры — детский сад, школа и детская поликлиника.

В посёлке Новобратцевский района Митино готовится строительство 191 тысячи квадратных метров, из них 152,4 тысячи — это жильё.

Теперь оба проекта будут вынесены на публичные слушания. Даты и места их проведения не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Тимофеев рассказал о планах строительства в районе Солнцево многоуровневой парковки.

Читайте ранее в этом сюжете: В московском районе Солнцево построят многоуровневый паркинг

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Московская реновация
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