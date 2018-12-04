Москва, 4 декабря, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Общественный совет при Министерстве обороны, возможно, придется покинуть журналисту Сергею Брилеву, который имеет британское гражданство и недвижимость в Лондоне. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля не исключил, что журналист Брилев нарушил положение об общественных советах.

По его словам, сотрудник СМИ, вероятно, не сможет дальше работать в этих советах, однако решение остается за конкретными министрами.

Ранее телеведущий Сергей Брилёв на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что информация о том, что он имеет британское гражданство и недвижимость в Лондоне, соответствует действительности. По его словам, он никаких законов не нарушил, так как не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам.

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