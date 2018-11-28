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Брилёв о британском гражданстве: «Никаких законов я не нарушил»

Общество

Телеведущий Сергей Брилёв не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам

Москва, 28 ноября 2018, 07:26 — REGNUM  Информация о том, что телеведущий Сергей Брилёв имеет британское гражданство и недвижимость в Лондоне, соответствует действительности. Об этом сам сотрудник СМИ сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Наличие у меня … второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — написал Брилёв, добавив, что в соответствии с законодательством, он вовремя уведомил федеральную миграционную службу (ФМС).

Телеведущий подчеркнул, что он не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам, поэтому «никаких законов я не нарушил».

Брилёв также рассказал, что у его семьи в столице Великобритании есть собственность. По словам журналиста, недвижимость была приобретена на средства, источники которых «прозрачны и хорошо известны».

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщил, что телеведущий Сергей Брилев является подданными Великобритании.

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