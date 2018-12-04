Казань, 4 декабря, 2018, 04:09 — ИА Регнум. В деле о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа» появилось необычное требование — УФНС по Татарии настаивает на включении в реестр кредиторов задолженности по налогам в размере семи копеек. При этом пени за этот долг начислено в размере 94 431,33 рубля, а штраф за несвоевременную оплату копеечного долга составил 7 532 758,24 рубля. Требование судом пока не рассмотрено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В суд в рамках банкротного дела «ВИМ-Авиа» активно продолжают поступать претензии кредиторов, в том числе и иностранных компаний. В деле уже отметились ирландская компания «ВЕБЛ-767−300 Лимитид» (VEBL-767−300 Limited), которой по договору аренды воздушных судов российский авиаперевозчик задолжал свыше 63,7 млн рублей, частное предприятие KonatantaKompleksServis из Узбекистана, долги перед которым составляют более 2,2 млн рублей, компания «АдриятикТашымаджылыкДисТиджарет Лтд Сти» (Турция), требующая выплаты более 343,761 млн рублей по договору наземного обслуживания, и компания LuthansaTechnikAG (Германия), которой задолжали более 32,7 млн рублей.

Напомним, ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», «прописанная» в посёлке городского типа Богатые Сабы Татарии, известна своими частными задержками рейсов, особенно это заметно стало в 2016—2017 годах. Владельцами ООО числятся Светлана и Рашид Мурсекаевы.

После того, как авиапредприятие, созданное в 2002 году, перестало платить по счетам в срок, кредиторы обратились с иском о его банкротстве. На этапе наблюдения восстановить платежеспособность компании не удалось, и в конце сентября 2018 года её признали банкротом. К тому моменту долги ООО превысили 16,305 млрд рублей. Под конкурсным производством она пробудет до 26 января 2019 года. Помимо этого, в отношении руководства авиаперевозчика возбуждены ряд уголовных дел, в том числе и о невыплате зарплаты свыше 1,3 тыс. сотрудников.

Действие сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа» приостановлено.

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Активно обращаются с ходатайствами о включении в реестр кредиторов и бывшие пассажиры авиакомпании, которые не смогли воспользоваться приобретёнными билетами из-за задержек рейсов. При этом ранее пассажиры в судах смогли доказать убытки, а также взыскать моральный вред, который был получен из-за испорченного отдыха.

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