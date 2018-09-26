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Суд признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом

Экономика

В отношении авиакомпании будет открыто конкурсное производство

Суд признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Разбитый бокал

Казань, 26 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  Арбитражный суд Татарии на заседании 26 сентября признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом и постановил начать в отношении неё процедуру конкурсного производства.

Согласно решению суда, конкурсное производство будет открыто сроком на четыре месяца — до 26 января 2019 года.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять рейсы в октябре 2017 года. В отношении авиакомпании возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту невыплаты заработной платы работникам, а также в отношении её бывшего гендиректора, которому вменяется мошенничество.

В июле 2018 года стало известно, что у «ВИМ-Авиа» обнаружены признаки преднамеренного банкротства.

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Финансовые проблемы авиакомпании «ВИМ-авиа»
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