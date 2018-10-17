Банкротство «ВИМ-Авиа»: пассажиры пришли с претензиями за задержки рейсов

Казань, , 07:40 — REGNUM Пассажиры задержанных рейсов банкротящейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» начали обращаться в Арбитражный суд Татарии в рамках дела о несостоятельности с требованием включить их в реестр кредиторов. Пара первых ходатайств принята судом, по ним жители Амурской области требуют у авиапредприятия-банкрота выплаты убытков, штрафа за просрочку доставки пассажира и компенсации морального вреда. На конец сентября 2018 года долги авиакомпании уже превышали 16,305 млрд рублей, а ходатайства продолжают поступать в суд. Помимо этого, компания должна будет выплатить выходное пособие, зарплату 1 312 своим бывшим работникам на общую сумму свыше 329,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», зарегистрированное в Сабинском районе Татарии, создано в октябре 2002 года. Участниками общества являлись Светлана и Рашид Мурсекаевы. Задержки рейсов у авиакомпании начались еще летом 2016 года. В июле были задержаны рейсы в Болгарию из Пулково. Большинство из 440 пассажиров ожидали вылета почти двое суток.

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В 2017 году ситуации с задержками рейсов стали повторяться всё чаще, и в сентябре общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность «ВИМ-Авиа».

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Тогда же, в конце сентября 2017 года, было возбуждено уголовное дело по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам компании, а руководство авиаперевозчика обратилось в правительство РФ с просьбой о госгарантиях по кредитам, заявив, что компании не хватает средств на поддержание текущей деятельности.

После этого события стали развиваться динамично. В результате было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в отношении экс-руководителя, которому вменяется мошенничество, а действие сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа» было приостановлено. Кредиторы ООО подали в суд на его банкротство, первой процедурой стало наблюдение, но оно не помогло. В конце сентября 2018 года в отношении «ВИМ-Авиа» ввели конкурсное производство, признав авиаперевозчика банкротом.

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По данным из отчёта временного управляющего, к моменту завершения процедуры наблюдения в конце сентября 2018 года в реестр кредиторов были включены требования на сумму 16 305 920 837,79 рубля. Все они входят во вторую и третью очередь реестра. Основной долг второй очереди составляет 571 482 914,84 рубля, в том числе заработная плата, выходные пособия — 329 608 065,72 рубля и финансовые санкции — 4 212 849,77 рубля. На третью очередь приходится 15 730 225 073,18 рубля требований.

В ближайшее время список кредиторов компании могут пополнить обманутые в своих надеждах пассажиры. Арбитражному управляющему поступили требования от двух жителей Амурской области. Николай Р. требует выплаты 18 051 рубля за ненадлежащее исполнение обязанности по перевозке пассажира — задержку стыковочного рейса 28 июня 2016 года №182 «Благовещенск-Москва» свыше семи часов и необходимости приобретения нового билета на рейс UT459 «Москва-Анапа». В эту сумму входят 7 тыс. рублей морального вреда, который присудил мировой судья Амурской области по Благовещенскому судебному участку №10.

Второй пассажир Виталий Ф. требует 58 097 рублей — возврата стоимости билета на рейс от 8 октября 2017 года. В составе суммы 5 тыс. рублей морального вреда, также присужденного мировым судом.

Конкурсное производство авиакомпании продлится четыре месяца — до 26 января 2019 года. Конкурсным управляющим утвержден Александр Максимов.

«Временный управляющий в судебном заседании пояснила, что у должника было выявлено имущество по балансовой стоимости равной более 17 000 000 000 рублей, в том числе основные средства в размере 2 165 387 000 рублей. Также указала на достаточность средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Кроме того, временный управляющий пояснила, что ею выявлены сделки, совершенные должником в период подозрительности», — отмечалось в решении суда.