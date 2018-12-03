Брюссель, 3 декабря, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова обвинил Россию в нарушении Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), 3 декабря передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Мы все знаем… что у нас есть соглашение о контроле над вооружениями, которое соблюдается только одной стороной», — заявил Столтенберг на конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что «союзники по НАТО призывают Россию обеспечить полное соблюдение Договора о РСМД».

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