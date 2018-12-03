Москва, 3 декабря, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Нефть Brent сегодня, 3 декабря, активно растет, после худшего месяца за последние десять лет. Цены выросли на 5%. Ключевым позитивным драйвером стал договор России и Саудовской Аравии о продолжении сотрудничества в рамках ОПЕК+ в 2019 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Более того, на этом фоне рынки ожидают заключение бессрочного рамочного договора между ОПЕК и РФ по ограничению добычи нефти в случае необходимости. Более подробная информация, а именно параметры новых ограничений будут известны после саммита ОПЕК в Вене, который состоится 6 декабря», — отметил эксперт.

Стоит также отметить, что косвенно поддержку нефти оказало решение активизировать торговые переговоры между США и КНР, а также ввести мораторий на новые взаимные пошлины. Инвесторы делают выводы, что в случае, если компромисс будет достигнут, замедления роста мировой экономики не произойдет.

«Нефть марки Brent в рамках текущей коррекции уже отыграла первую цель — 30% уровень волны снижения от пика 16 ноября 2018 года. Следующая цель в рамках коррекции $64-$65 доллара за баррель», — считает Капустянский.

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