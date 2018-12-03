Хараре, 3 декабря, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В результате нападения бегемота на лодку с американскими туристами в Зимбабве пострадала одна женщина, сообщает Pazimbabwe.

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Отмечается, что супружеская пара из США арендовала каноэ, чтобы прокатиться по реке Замбези. В какой-то момент туристы слишком близко подплыли к бегемоту, в результате чего животное запаниковало и напало на людей. Женщина получила перелом ноги и была доставлена в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в селе Успенском Краснодарского края львица набросилась на четырехлетнюю девочку в передвижном цирке. Ребенок получил серьезные травмы и несколько дней находился в коме. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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