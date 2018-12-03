Москва, 3 декабря, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в ноябре 2018 года выросли в среднем на 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По оценкам Росстата, с начала 2018 года потребительские цены в среднем выросли на 3,4%.

Напомним, в сентябре 2018 года инфляция составила 0,2% после нулевого показателя в августе. В ноябре 2017 года инфляция фиксировалась на уровне 0,2%, с начала 2017 года — 2,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, а в сентябре ускорилась до 0,2%. В октябре — ноябре рост цен продолжился — с 0,4% до 0,5%.

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