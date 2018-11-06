Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,4%

Москва, , 16:47 — REGNUM Потребительские цены в России в октябре выросли в среднем на 0,4%. Такие данные приводит 6 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В сентябре, напомним, инфляция составила 0,2% после нулевого показателя в августе.

По оценкам Росстата, за период с начала года потребительские цены выросли на 2,9%, в годовом выражении рост составил 3,5%.

Сообщается, что в октябре рост цен на 0,7% и более наблюдался в девяти регионах. Наибольший рост зафиксирован в Магаданской области — на 1,5%. В Чечне зафиксировано снижение цен на 0,4%.

В Москве потребительских цены за месяц выросли в среднем на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.

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