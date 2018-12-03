Киев, 3 декабря, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Попытка добиться церковной автокефалии не увеличила рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко, поэтому конфликт с УПЦ МП может быть использован для срыва выборов, заявил политолог Ростислав Ищенко, сообщило 2 декабря издание «Украина.ру».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Эксперт отметил, что попытки Порошенко создать новую церковь на Украине вызвали сопротивление канонической Украинской православной церкви, что в свою очередь отпугнуло представителей Константинопольского патриархата — они явно затягивают процесс предоставления томоса об автокефалии.

Поскольку Порошенко в любом случае проигрывает выборы, его интересует не рост рейтинга поддержки, а возможность сорвать выборы. В этом Порошенко может помочь горячий конфликт с УПЦ МП, отметил Ищенко.

«Актуализируется тема гражданского конфликта, достаточно масштабного и острого, чтобы можно было легализовать отмену выборов, но не несущего прямой угрозы власти Порошенко. Кроме того, необходимо иметь возможность свалить вину за этот конфликт на Россию. Атака на УПЦ МП подходит для этого лучше всего», — считает эксперт.

Ищенко предположил, что Порошенко попытается спровоцировать прихожан УПЦ МП на жёсткую реакцию, для того чтобы обвинить их в «агрессии» против украинской власти и получении поддержки со стороны России.

Эксперт отметил, что оппоненты Порошенко не смогут выступить в данном конфликте на стороне церкви, поскольку это противоречит русофобскому политическому консенсусу на Украине.

Напомним, священников УПЦ МП массово вызывают на допросы в СБУ, не предъявляя никаких обвинений. Кроме того, украинские органы власти намерены отобрать у УПЦ МП право пользования комплексом сооружений Почаевской лавры.

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