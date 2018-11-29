Наместник Почаевской лавры: пока попыток захвата лавры не было

Киев, , 16:33 — REGNUM На Свято-Успенскую Почаевскую лавру пока никто не нападал, заявил наместник лавры митрополит почаевский Владимир, сообщает 29 ноября пресс-служба лавры.

По его словам, очень много людей беспокоятся о судьбе лавры, о том, не захватывают ли ее недоброжелатели. Пока что попыток захвата лавры не было, отметил Владимир, ситуация спокойная.

Также митрополит призвал всех молиться за православную церковь.

Напомним, ранее первый заместитель министерства юстиции Украины Елена Сукманова заявила, что права на пользование Почаевской лаврой были отобраны ведомством у Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку церковь пользовалась лаврой якобы «с нарушениями».

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