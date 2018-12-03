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Священников УПЦ МП массово вызывают на допросы в СБУ

Общество

Сотрудники спецслужб не указывают причину

Священников УПЦ МП массово вызывают на допросы в СБУ
Сотрудники СБУ

Ровно, Украина, 3 декабря 2018, 08:55 — REGNUM  В Ровенской области около двадцати священников канонической Украинской православной церкви получили повестки в СБУ, сообщил 1 декабря ресурс «Союз православных журналистов».

Повестки вручили священнослужителям Ровенской и Сарненской епархий. Многие из них отметили, что сотрудники спецслужб не объясняют никаких причин вызова на допрос и не предъявляют конкретных обвинений.

По данным журналистов, украинские спецслужбы могут готовить провокации в церквях УПЦ МП, которые являются памятниками архитектуры. СБУ интересуют более двадцати храмов Ровенской области, в частности храмы в населённых пунктах Рясники, Мнишин, Розваж, а также Городокский, Дерманский и Межирицкий монастыри.

Напомним, ранее сотрудники СБУ провели обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. У него была изъята книга «Украинская православная церковь: Отношения с государством, отношение к АТО и церковному расколу».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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