Магас, 3 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесен приговор местным жителям, сбывавшим поддельные пятитысячные купюры. Суд отправил троих злоумышленников в колонию общего режима на срок от двух лет семи месяцев до одного года двух месяцев, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе МВД по региону.

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Как было установлено в ходе судебного разбирательства, молодые люди в возрасте от 26 лет до 31 года в мае 2017 года решили поживиться, приобретя 23 поддельных купюры номиналом пять тысяч рублей. Фальшивками они оплачивали покупки в магазинах и на рынках, расплачивались на автозаправках.

Деятельность участников преступной группы была пресечена после обращения в правоохранителные органы пострадавших предпринимателей, получивших подделки. Злоумышленников задержали и возбудили в отношении них уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к преступлению» и «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Дагестане были задержаны двое жителей республики, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом фальшивых денежных купюр. У задержанных изъяты поддельные денежные знаки на сумму около 30 млн рублей, а также оборудование для их изготовления.