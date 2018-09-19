Двух членов банды фальшивомонетчиков накрыли в Дагестане

Махачкала, , 13:08 — REGNUM В Дагестане задержаны два местных жителя, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом фальшивых денежных купюр. У задержанных изъято поддельных денег на сумму около 30 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе МВД РФ.

При обысках в домах фальшивомонетчиков в Махачкале и Каспийске были обнаружены клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер. Изъяты также и другие предметы, которые, по данным правоохранителей свидетельствуют о том, что в цехе велось изготовление фальшивок. Кроме того, были найдены заготовки для изготовления еще более 100 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Устанавливаются соучастники фальшивомонетчиков.