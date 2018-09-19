Среда, 19 Сентября 2018 года
13:17:32 МСК

Двух членов банды фальшивомонетчиков накрыли в Дагестане

Происшествия

Правоохранители устанавливают других членов банды

Махачкала, 19 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  В Дагестане задержаны два местных жителя, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом фальшивых денежных купюр. У задержанных изъято поддельных денег на сумму около 30 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе МВД РФ.

При обысках в домах фальшивомонетчиков в Махачкале и Каспийске были обнаружены клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер. Изъяты также и другие предметы, которые, по данным правоохранителей свидетельствуют о том, что в цехе велось изготовление фальшивок. Кроме того, были найдены заготовки для изготовления еще более 100 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Устанавливаются соучастники фальшивомонетчиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка денежных знаков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить