Москва, 3 декабря, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Москве на портале столичного мэра заработал новый сервис для родителей школьников. Теперь в режиме онлайн родители смогут выбрать или сами составить меню для своего ребенка в школьной столовой, сообщается на портале градоначальника.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Столовая

Так, блюда на ближайшие две недели можно выбрать с помощью новой услуги «Выбор питания из меню» в разделе «Проход и питание» («Москвенок»). Также родители смогут получать информацию о составе блюд, предлагаемых детям, узнать их калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов.

В мэрии отметили, что ребёнок не сможет изменить заказанный взрослыми набор блюд. При этом школьники не ограничены в выборе дополнительных позиций, если на их карте «Москвенок» достаточно средств.

Пока новая услуга заказа родителями меню для ребенка в школьной столовой работает в тестовом режиме в 250 школах. В будущем проект внедрят и в других московских школах.

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Как сообщало ИА REGNUM, система «Проход и питание» («Москвенок») действует в более чем 4,3 тыс. образовательных учреждений Москвы — более 1,9 тыс. школ и более 2,4 тыс. дошкольных учреждений.

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