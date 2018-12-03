Москва, 3 декабря, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В ноябре 2018 года жителям России больше всего запомнился инцидент с ВМС Украины в Керченском проливе и последующее введение военного положения на Украине (8%). Также большинству граждан запомнились личные события, произошедшие в их жизни (11%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Andshel Российский пограничный корабль

В меньшей степени граждан РФ в ноябре волновали рост цен (на бензин, ЖКХ и продукты питания) и безработица (7%), аварии, катастрофы, теракты (4%), пенсионная реформа (4%). День народного единства отметили 3% опрошенных.

Меньше всего в последний месяц осени граждане РФ обратили внимание на открытие «Турецкого потока» и спор о Курильских островах (по 1%). Примечательно, что 25% опрошенных не помнят или затруднились дать ответ, а 17% заявили, что «нет запомнившихся событий в ноябре».

Опрос проведен 22—28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

Читайте также: Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе

Как сообщало ИА REGNUM, три военных корабля ВМС Украины, которые без разрешения вторглись в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября. А уже 26 ноября власти Украины заявили о «военной агрессии со стороны России».