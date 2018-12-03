Москва, 3 декабря, 2018, 07:16 — ИА Регнум. На ICE 30 ноября цена на нефть сорта Brent снова пошла вниз. Цена нефти обновила очередной годовой минимум в $58 за баррель, вернувшись на уровни октября 2017 года, однако, позже оттолкнулась наверх. К закрытию торгов 30 ноября баррель подешевел до $59,05, обвалившись на 1,3%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

30 ноября вышел еженедельный отчет компании Baker Hughes, согласно которому количество активных буровых установок за неделю выросло с 885 до 887. Настроения на нефтяном рынке в пятницу оставались пессимистичными, особенно в свете заявления министра энергетики РФ Александра Новака о том, что текущие цены на нефть устраивают всех — и потребителей, и производителей.

Однако 1 декабря агентство Bloomberg распространило новость о том, что экономическая комиссия ОПЕК рекомендует нефтяному картелю сократить добычу нефти в 2019 году на 1,3 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Это может положительно сказаться на торгах нефтяного рынка сегодня, 3 декабря.

Но для рынка окажутся более важными итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+ 5 декабря и, конечно, министерской встречи ОПЕК, которая пройдет в Вене с 6 по 7 декабря, и только на положительных результатах этих встреч, то есть на принятом решении о сокращении добычи нефти, цена может развернуться вверх. Пока на 3 декабря прогнозируемая стоимость нефти марки Brent останется в диапазоне $59−60 за баррель.

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