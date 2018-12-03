Москва, 3 декабря, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Свидетельства героического боя 28 панфиловцев найдены в архивах. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал в авторской колонке в «Российской газете».

Цитата из к/ф «28 панфиловцев». Реж, Ким Дружинин, Андрей Шальопа. 2015. Россия Бой

Работу в архивах на протяжении двух лет вели члены Российского военно-исторического общества (РВИО), пояснил он. Осенью были рассекречены документы под грифом «Смерш», где приводились новые описания боя у разъезда Дубосеково и подробности подвига панфиловцев.

Так, слова политрука Василия Клочкова «отступать некуда» звучали в действительности, отметил Мединский. Он также привел выдержки из архивных документов.

Напомним, в 2015 году директор Госархива России Сергей Мироненко назвал подвиг 28 панфиловцев в ноябре 1941 года мифом, который насаждает государство.

Как сообщало ИА REGNUM, в том же году в Москве появился памятник Герою Советского Союза — бойцу из Киргизии Дуйшенкулу Шопокову, который в бою под Москвой первым принял на себя атаку фашистов, не сдался в плен, застрелил двух противников и геройски погиб.

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