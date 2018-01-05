Мужество крепче стали. Подвигу панфиловцев под Москвой – 76 лет

Григорий Михайлов, , 23:45 — REGNUM

Ноябрь 1941 года под Москвой выдался неожиданно жарким — на подступах к столице развернулись ожесточенные бои. Немецкие войска изо всех сил рвались к городу, Красная Армия — стремилась их остановить.

В тот момент судьба Москвы висела на волоске. Захват столицы мог сыграть значительную роль — контроль над главным городом СССР позволял гитлеровской Германии не только перерезать часть коммуникаций страны и захватить промышленные объекты, но и нанести ощутимый удар по моральному духу населения.

Реализовывая план операции «Тайфун», немецкие части окружили войска Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) под Вязьмой, захватили Юхнов, Калинин, Можайск. Сил для обороны столицы не хватало, командование бросало в бой все доступные части, включая курсантов, части НКВД, милицию и ополчение.

Их задача состояла в том, чтобы задержать войска противника на максимально возможное время, позволяя командованию уплотнить оборону и подтянуть к Москве подкрепления с Дальнего Востока.

16 ноября после передышки и пополнения немецкие войска вновь пошли вперед. Две дивизии вермахта попытались пробить оборону в восьми километрах от Волоколамска, у разъезда Дубосеково.

В историю тот бой вошел как подвиг 28 панфиловцев.

Оборону под Волоколамском держала 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как «Панфиловская». Военная часть была сформирована после начала войны из Казахстана и Киргизии. Командовал дивизией военный комиссар Киргизской ССР генерал-майор Иван Панфилов. Среди бойцов были представители 37 национальностей — русские, казахи, киргизы, украинцы, узбеки, дунгане и пр.

Против дивизии немцы сосредоточили более 350 танков.16 ноября 1941 года более 50 из них устремилось на позиции 1075-го стрелкового полка. Как сообщал батальонный комиссар, противопоставить танкам полк мог лишь одну противотанковую пушку. Также на вооружении бойцов для борьбы с бронетехникой имелись противотанковые ружья и гранаты, обладавшие невысокой эффективностью.

В ходе боя немецкие подразделения смогли окружить отдельные части дивизии. Солдаты не сдались и приняли бой.

«…Две стрелковые роты при атаке на них танков противника не дрогнули и не отошли с занимаемых рубежей. В неравном бою личный состав рот полностью погиб», — сообщал особый отдел НКВД Западного фронта.

За четыре часа бойцы уничтожили 18 вражеских танков и несколько сотен солдат противника.

Последующие дни дивизия несла тяжелые потери и постепенно отступала, но своим отчаянным сопротивлением смогла выиграть главное — время. Планы наступления немецких войск на Москву вдоль Волоколамского шоссе были сорваны. 18 декабря командир дивизии Иван Панфилов погиб от осколка минометной мины.

Противник Панфилова — немецкий генерал-полковник Эрих Гепнер, командовавший 4-й танковой группой, в донесении руководству так охарактеризовал Панфиловскую дивизию:

«Дикая дивизия, воюющая в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти».

Наступление фашистских войск продолжалось до начала декабря. 5 декабря 1941 года Красная Армия начала контрнаступление, в ходе которого нанесла вермахту поражение и отбросила противника на 100−250 км.

Награда нашла героя

Стараниями военных корреспондентов героическая оборона под Волоколамском стала известна всей стране. История о героической гибели 28 панфиловцев стала символом массового мужества, отваги и самопожертвования, спасшего Москву.

В июле 1942 года было решено «присвоить звание Героя Советского Союза 28 бойцам, командирам и политработникам 1075-го стрелкового полка 8-й гвардейской имени Панфилова стрелковой дивизии за образцовое выполнение боевых заданий командования…«

Уже позже возникли споры о точности описания боев. В наиболее распространенной версии событий обнаружились нестыковки.

В последние годы участники бурных дискуссий, приобретших политическую окраску, едва «не выплеснули ребенка вместе с водой». Эмоциональные споры относительно точности цифр и формулировок оттягивали внимание от гораздо более важного — от самого подвига, совершенного под Москвой.

В спорах размывалась память о подвиге, который на пределе сил совершили сотни тысяч солдат Красной армии, сумевших не впустить сильного и опасного врага в столицу.

Чтобы помнили

Спустя некоторое время споры стихли, неравнодушные граждане переключились на другие темы. История о подвиге осталась.

Панфиловская дивизия по-прежнему существует. Ее имя носит войсковая часть № 02626 Вооруженных сил Киргизии, расквартированная неподалеку от Бишкека.

В 2015 году в Москве был установлен памятник Герою Советского Союза — бойцу из Киргизии Дуйшенкулу Шопокову, который в бою под Москвой «первым принял на себя атаку фашистов, когда немцы, окружив его, предлагали сдаться, и в упор убил двух фашистов и от пули третьего фашиста героически погиб».

Надо отметить, что и в Казахстане, и в Киргизии, из числа жителей которых была сформирована Панфиловская дивизия, память о подвиге бойцов по-прежнему свято чтут и оберегают.

Память о панфиловцах не стерлась.

В последние годы и в Бишкеке и в Алма-Ате акция «Бессмертный полк» собирает все больше участников. Мероприятие получается не только массовым, но и неожиданно теплым и душевным.

Читайте также: Каждый 70-й бишкекчанин вышел на «Бессмертный полк»: фоторепортаж

Победа под Москвой, равно как и победа в Великой Отечественной войне, состояла из сотен тысяч подвигов, больших и малых. Подвигов, большая часть которых так и не стала известна широкой публике, но от этого не менее ценных. Подвигов, совершенных на фронте и в тылу. В море, воздухе, на суше.

Наши деды прошли сквозь огонь, заплатили огромную цену и смогли победить.

Вечная память героям.

Впервые статья была опубликована 16 ноября 2017 года.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан против Киргизии: кто победит в торговой войне?