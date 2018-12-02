Белвью, США, 2 декабря, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Компания Valve решила внести изменения в политику размещения и продаж программных продуктов в Steam и выпустила по этому поводу анонс. Об этом 1 декабря сообщил портал GamesIndustry.

Sergey Galyonkin Steam Machine

Благодаря этим изменениям разработчики, чьи проекты принесли значительную прибыль, смогут зарабатывать больше. В случае коммерческого успеха игры они смогут забирать себе 75% от суммы продаж. Для этого игра должна преодолеть планку продаж (в этот показатель также входят дополнения и микротранзакции) в $10 млн.

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Напомним, сейчас в Steam распределение выручки происходит в следующем формате: 70% себе забирает разработчик, а 30% отходит Steam.