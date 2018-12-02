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В Microsoft заявили о наращивании инвестиций в игровую индустрию

Техника

Доход Microsoft от игровой индустрии превысил $10 млрд в год

В Microsoft заявили о наращивании инвестиций в игровую индустрию
Olichel
Компьютерная игра

Вашингтон, 2 декабря 2018, 10:32 — REGNUM  Microsoft планирует активно инвестировать средства в развитие игровой индустрии, заявил директор компании Сатья Наделла на ежегодной конференции для акционеров. Об этом сообщает Wccftech.

Наделла отметил, что доход Microsoft от игровой индустрии превысил $10 млрд в год. Он сообщил, что компания активно занимается развитием собственной игровой платформы Xbox, что позволило довести число пользователей сервиса Xbox Live до 57 млн в месяц.

Развитию собственной платформы помогут 7 игровых студий, которые компания приобрела в последнее время.

Также в Microsoft отметили, что рассчитывают привлечь новую аудиторию за счёт запуска потокового игрового сервиса xCloud.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Microsoft выкупила компании Obsidian Entertainment и inXile Entertainment, доведя общее количество игровых студий компании до 13.

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