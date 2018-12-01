Буэнос-Айрес, 2 декабря, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проинформирован о видении российской стороной инцидента в Керченском проливе во время беседы «на ногах». Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Российский и американский лидеры смогли пообщаться, как и другие участники встречи. Беседа была краткой, Трампа интересовало задержание российскими пограничниками украинских кораблей в Черном море.

«У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Мы остались при своём мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил сожаление, что полноценная встреча с Трампом не состоялась, особенно на фоне заявлений о выходе Вашингтона из ДРСМД. Путин добавил, что еще раньше говорил с Трампом о необходимости восстановления в том числе торгово-экономических связей и сотрудничестве по горячим точкам: Сирии, Афганистану, КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп отказался от запланированной в рамках саммита в Аргентине встречи с Путиным. Помощник президент Юрий Ушаков рассказал, что позже представительи Белого дома вышли на контакт с Кремлем и предложили продолжать обмен информацией.

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