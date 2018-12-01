Путин и Трамп в Буэнос-Айресе: что произошло и о чём говорят комментарии

Москва, , 12:28 — REGNUM «Это какая-то предельная западоцентричность», — так прокомментировал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин обсуждение в российских СМИ вопроса о том, пожал или не пожал президент США руку президенту России.

Напомним, что в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря проходит саммит «Большой двадцатки». Предполагалось, что в рамках этого саммита состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Однако Трамп в самый последний момент отменил встречу с Путинын из-за провокации, устроенной украинскими властями в российских территориальных водах вблизи Керченского пролива. При этом США и весь остальной Запад винят в произошедшем Россию, даже несмотря на то, что это противоречит логике и фактологии.

Тем не менее журналисты российских СМИ практически все свое внимание в освещении саммита G20 в Аргентине сфокусировали на пусть даже невербальном взаимодействии, или его отсутствии, между лидерами России США. «Ключевым» в российских СМИ стал вопрос о том, поздоровались ли Путин с Трампом или нет, а если да, то в какой форме. При этом другим событиям саммита не было оказано должного внимания в соответствии с их значимостью.

«Ушаков говорит, что они «поздоровались», Песков — что «поприветствовали друг друга», а американские журналисты прямо пишут, что рукопожатия не было. Не было, и плевать. Зачем это обсуждать вообще и тем более — выносить в «Главное»?

И точно так же не надо наводить тень на плетень, заявляя, что у Трампа и Путина на саммите «Большой двадцатки» «не было возможности пообщаться». Да не «возможности» не было, а желания у президента США говорить с нашим президентом. Так у него сейчас внутриполитические обстоятельства складываются. Мы это понимаем, и это не беда.

Что для нас, граждан России, важно, так это то, чтобы наш президент выглядел достойно, чтобы он не стремился, как Порошенко, к рукопожатию с американцами, чтобы он от таких рукопожатий не зависел. А его окружение создаёт видимость, что зависит. И это плохо.

Если же говорить о СМИ, то важнее было бы, чтобы они сообщили, как прошла в Буэнос-Айресе встреча лидеров БРИКС, о чём там говорили другие участники кроме нашего президента. К сожалению, об этом можно узнать только из сообщения агентства Синьхуа. Сломанному самолёту Ангелы Меркель уделили больше внимания, чем этой встрече. Нормально?