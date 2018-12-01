Брюссель, 1 декабря, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Приостановить действие Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с Россией и перейти к точечному сотрудничеству по представляющим взаимный интерес темам предложили в Европарламенте. Проект документа, который внесла на рассмотрение евродепутат от Латвии Сандра Калниете, обнародован на сайте комитета по иностранным делам Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Отношения между ЕС и РФ требуют новой концепции сотрудничества», — отмечается в документе.

По мнению автора документа, странам ЕС нужно наладить сотрудничество с Москвой только в тех областях, которые представляют «взаимный интерес».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», автором которого стала председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны Страсбурга Анна Фотыга, одобрил Европарламент в ноябре 2016 года. В документе содержался призыв к странам ЕС бороться против российской пропаганды, а деятельность СМИ РФ приравнивалась к пропаганде исламских террористических организаций.

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