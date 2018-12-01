В Европарламенте готовят резолюцию против «Северного потока — 2»

Брюссель, , 13:15 — REGNUM В Европейском парламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Российской Федерацией. Проект был внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам Европарламента. Его автором выступила депутат от Латвии Сандра Калниете.

В проекте резолюции, в частности, предлагается отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Автор инициативы предлагает Европейскому парламенту зафиксировать в резолюции «О состоянии отношений РФ и ЕС», положение о том, что Российская Федерация и Европейский союз останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но газопровод «Северный поток — 2» якобы усиливает зависимость ЕС от поставок российского голубого топлива, а также угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике наднационального объединения. В связи с этим, «Северный поток — 2» должен быть остановлен во что бы то ни стало.

Напомним, что главным выгодополучателем от запуска «Северного потока — 2» в Евросоюзе станет Германия, которая несмотря на жесточайшее давление как других членов союза, так и США, пока что продолжает поддерживать и реализовывать данный проект.

Строительство «Северного потока — 2» идет строго по графику и уже уложены более 300 км труб. Запуск газопровода должен произойти в конце 2019 года.