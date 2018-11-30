ЕС защищается от СМИ РФ, Литва – от «прокремлёвской партии»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Евросоюз хочет защититься от китайского капитала и русских СМИ;
- В Литве тщетно уничтожают партию «Русский альянс»;
- О «берлинской стене» между Украиной и Россией;
- В российских регионах будут выявлять бедные семьи;
- В Забайкалье не хватает топлива: введён режим ЧС.
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