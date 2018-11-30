В Литве придумали, как уничтожить партию «Русский альянс»

Вильнюс, , 13:35 — REGNUM Депутаты сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис сегодня, 30 ноября, обратились в министерство юстиции Литвы с просьбой провести аудит всех членов партии «Русский альянс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Члены «Русского альянса», «под флагами» партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей», уже два срока полномочий подряд преодолевают 5-процентный барьер, что позволяет иметь собственную фракцию в парламенте. «Русский альянс» также успешно выступает на муниципальных выборах в Вильнюсе (также с ИАПЛ-СХС) и Клайпеде (самостоятельно).

В материале LRT утверждается, что незадолго до вступления новых требований к политическим партиям в 2016 году, число членов «Русского альянса» резко удвоилось. Раньше, чтобы партия считалась действующей, необходимо была одна тысяча членов. С 2016 года введён барьер в две тысячи. Необходимое число членов у Русского альянса появилось. Национальный телерадиовещатель утверждает, что якобы фиктивно. Якобы в наборе партийцев помогли партнёры-поляки, а новые члены — сплошь и рядом жители Вильнюсского и Шальчининкайского районов, где компактно проживает польское нацменьшинство. Они якобы зачастую даже не знают, что вступили в «Русский альянс», а вступление проводилось обманным способом.

Ещё одна претензия — ИАПЛ-СХС уже два срока подряд попадает в парламент Литвы именно как партия, а не как коалиция с «Русским альянсом». Для коалиций планка прохождения не 5%, а 7%. Утверждается, что члены «Русского альянса» перед выборами выходили из своей партии, вступали в ИАПЛ-СХС и успешно преодолевали 5-процентный барьер. За список голосовали избиратели обеих партий, но формально это была не коалиция, а просто партия. Впрочем, в «расследовании» не поясняется, в чём тут нарушение законодательства.

Литовские консерваторы, обращаясь в минюст заявили, что видят в «Русском альянсе» «фиктивную» партию, которая, если обвинения подтвердятся, а среди членов «Русского альянса» действительно поляки, «которые даже не знали, что стали членами партии», то её необходимо исключить из политического процесса в Литве.

Отметим, что Избирательную акцию поляков Литвы — Союз христианских семей вместе с «Русским альянсом» в Литве СМИ называют «прокремлевской партией», перед каждыми выборами ведётся активная кампания по дискредитации, однако за все годы существования объединения ничего значительного так и не было найдено, а ИАПЛ-СХС по-прежнему является единственной парламентской партией в Литве, члены которой не попали ни в один коррупционный скандал.

Муниципальные выборы в Литве состоятся в марте 2019 года.