Москва, 30 ноября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Ключевым событием саммита G-20, который открывается 30 ноября в Аргентине, станут переговоры лидеров США Дональда Трампа и КНР Си Цзиньпина. Две крупнейшие мировые экономики находятся в состоянии торговой войны. И это отражается на темпах развития мировой экономики и на потреблении энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Если ограничительные торговые пошлины останутся в прошлом, то на фоне позитивных перспектив мировой торговли, нефть может скорректироваться вверх более заметно. В противном случае торговля в диапазоне до декабрьского заседания ОПЕК+ будет превалировать. Таким образом, в предстоящий понедельник, 3 декабря, может реализоваться как один, так и второй сценарий.

«Техническим сигналом начала восстановления нефтяных цен станет преодоление вверх уровня $61,40 за баррель. И тогда есть вероятность достижения в обозримом будущем отметки $65. В противном случае курсовая стоимость может снизиться в район $57−58 за баррель», — считает эксперт.

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