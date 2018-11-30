Киев, 30 ноября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Президент России никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ. Такое заявление, комментируя возможное влияние российско-украинского конфликта в Керченском проливе на выборы на Украине, в интервью Sky News сделал президент Украины Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Однако, по словам украинского лидера, это не единственная «плохая новость» для российского лидера, сообщает пресс-служба главы государства.

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«У меня две плохие новости для Путина, — сказал Порошенко. — Вторая: если через закон о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три военных украинских корабля были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы с РФ и совершение опасных манёвров в Керченском проливе. После этого инцидента президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл на территории десяти областей страны военное положение сроком на месяц. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Чёрном море безусловной провокацией, «организованной действующей властью» и «действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине» в марте 2019 года.

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