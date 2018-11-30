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Порошенко пожаловался на Россию премьер-министру Канады

Политика

Президент Украины попросил ужесточить антироссийские санкции

Киев, 30 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщил 29 ноября официальный сайт президента Украины.

В ходе разговора Порошенко заявил об «открытом акте агрессии» России в отношении кораблей украинских ВМС в районе Керченского пролива и призвал мировое сообщество усилить санкции в отношении РФ.

Трюдо поддержал территориальную целостность Украины, свободу навигации украинских кораблей и осудил действия России.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в российских территориальных водах.

Капитаны украинских судов на допросах признали, что слышали предупреждения российских пограничников, но сознательно их игнорировали.

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Отметим, до инцидента с кораблями украинские власти постоянно твердили, будто Украина воюет с Россией в Донбассе.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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