Порошенко пожаловался на Россию премьер-министру Канады

Киев, , 08:45 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщил 29 ноября официальный сайт президента Украины.

В ходе разговора Порошенко заявил об «открытом акте агрессии» России в отношении кораблей украинских ВМС в районе Керченского пролива и призвал мировое сообщество усилить санкции в отношении РФ.

Трюдо поддержал территориальную целостность Украины, свободу навигации украинских кораблей и осудил действия России.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в российских территориальных водах.

Капитаны украинских судов на допросах признали, что слышали предупреждения российских пограничников, но сознательно их игнорировали.

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Отметим, до инцидента с кораблями украинские власти постоянно твердили, будто Украина воюет с Россией в Донбассе.