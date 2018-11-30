Украина не отменит сообщение с РФ, несмотря на военное положение

Киев, , 09:47 — REGNUM Военное положение и новый виток антироссийской истерии на Украине не отразились на транспортном сообщении между двумя странами, сообщило 30 ноября издание Strana.ua.

Журналисты отметили, что автобусные, железнодорожные перевозки, а также доставка почты будут осуществляться в прежнем режиме.

«Поезда в связи с военным положением в Россию не отменяются и курсируют по графику, все без изменений. Можете посмотреть, что билеты уже и на январь поступили в продажу», — рассказали в справочной «Укрзализныци».

Действительно, на сайтах перевозчиков начались продажи билетов в Россию на январь 2019 года, даже из областей, в которых введено военное положение.

Напомним, представитель президентской фракции в украинском парламенте заявил, что власти хотят запретить въезд на Украину всем мужчинам-гражданам России.

Читайте также: Российским мужчинам могут запретить въезд на Украину — депутат Рады