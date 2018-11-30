Москва, 30 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. В восьми регионах России с 2019 года будут запущены пилотные проекты по выявлению семей, живущих за чертой бедности, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Об этом 30 ноября сообщает РБК.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Отмечается, что для таких семей будут индивидуально разработаны «траектории выхода из малообеспеченности». По словам Топилина, указанные меры направлены на исполнение «национальной цели по снижению в два раза уровня бедности».

Пилотные проекты стартуют в Кабардино-Балкарии, Татарии, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской области, отметили в Минтруде РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), большинство граждан РФ вынуждены экономить, а 22% населения живут в бедности и могут позволить себе минимальный набор самых простых продуктов.

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