Москва, 30 ноября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. С космодрома «Плесецк» в Архангельской области произведен успешный запуск ракеты-носителя «Рокот» с тремя спутниками военного назначения. Об этом сообщает 30 ноября пресс-служба Минобороны России.

Kremlin.ru Старт ракеты

Отмечается, что специалисты Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова приняли ракету на сопровождение сразу после старта. Сообщается, что отделение разгонного блока «Бриз-КМ» с тремя спутниками от второй ступени ракеты-носителя произошло в расчетное время — через шесть минут после старта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что на космодроме «Плесецк» начата подготовка к запуску второй тяжелой ракеты «Ангара-А5», которой предстоит вывести на орбиту Земли макет космического аппарата.

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